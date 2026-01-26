Andrea Rivola tra gli ultimi arrotini a Milano | La mia bottega ha 100 anni così resisto ai centri commerciali

Andrea Rivola, tra gli ultimi arrotini ancora attivi a Milano, gestisce il negozio

Il negozio "Rivolta" in via Canonica a Milano festeggia cento anni di storia. Il suo proprietario, Andrea, è tra gli ultimi arrotini milanesi: a Fanpage.it racconta la sua storia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

