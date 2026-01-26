Andrea Dianetti ex allievo di Amici si sposa | il video della proposta alla fidanzata Miriam Milani
Andrea Dianetti, noto ex allievo di Amici, si prepara a sposare Miriam Milani. L’attore e conduttore ha condiviso su Instagram il video della richiesta di matrimonio avvenuta a bordo di una nave da crociera. Un momento importante che segna un passo significativo nella loro storia, confermando la felicità e la stabilità della coppia.
L'attore e conduttore televisivo convolerà a nozze con la fidanzata Miriam Milani. Su Instagram il video della romantica proposta di matrimonio sulla nave da crociera.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su andrea dianetti
Ultime notizie su andrea dianetti
