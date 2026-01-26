Andrea Dianetti ex allievo di Amici si sposa | il video della proposta alla fidanzata Miriam Milani

Andrea Dianetti, noto ex allievo di Amici, si prepara a sposare Miriam Milani. L’attore e conduttore ha condiviso su Instagram il video della richiesta di matrimonio avvenuta a bordo di una nave da crociera. Un momento importante che segna un passo significativo nella loro storia, confermando la felicità e la stabilità della coppia.

