ancora violenze nel carcere di prato ennesimo sos dalla procura personale sanitario non protetto

Continuano le segnalazioni di violenza nel carcere di Prato, con la Procura che evidenzia ancora una volta la mancanza di protezione per il personale sanitario. L’istituto della Dogaia resta al centro di preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alle condizioni di lavoro, evidenziando la necessità di interventi efficaci per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Prato, 26 gennaio 2026 – Ancora episodi di violenza e illegalità all’interno del carcere della Dogaia di Prato. È un quadro allarmante quello tracciato dalla Procura della Repubblica, che parla apertamente di una “recrudescenza criminosa” all’interno della struttura penitenziaria, nonostante i rilevanti interventi repressivi messi in atto nei mesi di giugno e novembre 2025. Secondo quanto reso noto, sabato 24 gennaio si è verificata una brutale aggressione ai danni di un detenuto marocchino di 25 anni. Il fatto è avvenuto all’interno della camera di detenzione e, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato perpetrato da un altro detenuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prato: violenze sessuali fra detenuti e nuove aggressioni nel carcere della Dogaia. Rischi anche per il personale sanitario esternoA Prato, nel carcere della Dogaia, si registra una preoccupante recrudescenza di episodi criminosi, tra cui violenze sessuali tra detenuti e nuove aggressioni.

