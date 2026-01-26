Le forti piogge persistenti hanno causato ulteriori danni in diverse regioni italiane. In Liguria, una frana ha bloccato l'Aurelia, mentre in Sicilia si sono verificati nuovi disastri a causa del ciclone Harry. Questi eventi meteo estremi continuano a mettere sotto pressione le infrastrutture e le comunità locali, evidenziando la vulnerabilità del territorio di fronte a condizioni meteorologiche intense.

In Liguria una frana ha ostruito l'Aurelia, mentre in Sicilia si sono aggiunti altri disastri a quelli causati dal ciclone Harry Dopo i grandi danni provocati la scorsa settimana dal ciclone Harry al Sud e nelle isole, nel fine settimana il maltempo ne ha provocati ancora: ci sono state grosse frane in Sicilia e in Liguria. Domenica in Sicilia una frana ha parzialmente isolato Niscemi, un comune di quasi 25mila abitanti in provincia di Caltanissetta, nella parte sud-orientale dell’isola. In alcune zone si sono aperte profonde spaccature nel terreno, provocando cedimenti che hanno interessato interi quartieri della città. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Ancora danni per le forti piogge

