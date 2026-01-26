Anche Mietto all’evento sulle Foibe di Fd’I

L’evento sulle Foibe organizzato da Fd’I si è svolto presso l’Hotel Posta, con la partecipazione del senatore Roberto Menia, autore del libro ‘10 Febbraio dalle Foibe all’Esodo’. L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Balder di Marco Eboli, ha visto la presenza di un pubblico interessato a approfondire un momento importante della storia italiana, attraverso un confronto volto a preservare la memoria e promuovere il rispetto per le vicende del nostro passato.

Grande partecipazione alla presentazione del libro del senatore Roberto Menia di Fdi dal titolo ‘10 Febbraio dalle Foibe all’Esodo’, organizzata all’Hotel Posta dall Associazione culturale Balder presieduta da Marco Eboli. "Dal dialogo tra me con l’autore – spiega quest’ultimo – sono emersi nitidi i motivi storici e politici della tragedia delle Foibe e dell’ Esodo di 350.000 italiani da Istria e Dalmazia, per sfuggire alla morte, per mano delle truppe del Maresciallo slavo Tito e dei partigiani comunisti. Come pure è stata riaffermata la italianità di quelle terre, da secoli, contrariamente a fantasiose ricostruzione dei negazionisti o detrattori della tragedia delle Foibe". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anche Mietto all’evento sulle Foibe di Fd’I Roma: Rocca (Fd’I), dopo Tari, arrivate anche cartelle pazze su pagamento ImuA Roma, dopo le contestate cartelle sulla Tari inviate da Ama, si segnalano ora problemi simili con le notifiche IMU da parte di Aequa Roma. Leggi anche: «La Scossa»: l’evento di Open a Roma sulle sfide dell’energia Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Anche Mietto all’evento sulle Foibe di Fd’I. Anche Mietto all’evento sulle Foibe di Fd’IGrande partecipazione alla presentazione del libro del senatore Roberto Menia di Fdi dal titolo ‘10 Febbraio dalle Foibe all’Esodo’, organizzata all’Hotel Posta dall Associazione culturale Balder ... ilrestodelcarlino.it 900 di CONFINE L' ISTRIA, LE FOIBE, L' ESODO. Sabato 7 febbraio alle ore 17 presso la Galleria Filippo Sciroppo a Torre Pellice. Relatori: Prof. Marco Novarino, Prof. Enrico Miletto (docenti di storia contemporanea dell'università di Torino) Città metrop - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.