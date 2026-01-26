Amleto in salsa piccante al Teatro Roma una storia inedita in bilico tra ironia e poetica dell’assurdo

Al Teatro Roma va in scena una versione inedita di Amleto, che combina elementi di ironia e poesia dell’assurdo. Con interpretazioni di Massimiliano Vado, Danila Stàlteri, Claudia Ferri e Veronica Milaneschi, questa produzione propone una lettura originale del classico, mantenendo un tono sobrio e rispettoso della tradizione teatrale. Uno spettacolo che invita a riflettere attraverso una narrazione innovativa e ben equilibrata tra profondità e leggerezza.

Amleto in salsa piccante: al Teatro Roma torna in scena una storia inedita, in bilico tra ironia e poetica dell'assurdo, con Massimiliano Vado, Danila Stàlteri, Claudia Ferri e Veronica Milaneschi. Un'interpretazione innovativa della celebre tragedia di William Shakespeare torna sul palco del Teatro Roma dal 22 gennaio al 1° febbraio 2026, proponendo le vicende di Amleto, Principe di Danimarca, da una prospettiva del tutto insolita: quella delle cucine. Dopo l'ottima accoglienza della passata stagione, Amleto in salsa piccante ripropone uno sguardo ravvicinato non solo sui grandi temi dell'opera originale, ma anche sui rapporti umani che si sviluppano negli spazi più riservati e quotidiani.

