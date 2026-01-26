Amiu Puglia ci riprova | di nuovo all' asta la palazzina uffici di via Miranda si abbassa il prezzo

Amiu Puglia ripropone all'asta la palazzina uffici di via Miranda a Foggia, con un prezzo di partenza ridotto. La base di vendita è scesa al di sotto del milione e mezzo di euro, offrendo un'opportunità per chi è interessato a questa proprietà. La riattivazione dell'asta rappresenta un'occasione di acquisto in un contesto di mercato immobiliare locale.

Conferito dal Comune di Foggia come quota capitale per acquisire una partecipazione societaria, l'immobile è stato già oggetto di altri due tentativi di vendita dal 2024 Scende al di sotto del milione e mezzo di euro il prezzo base di vendita della palazzina uffici di Amiu Puglia in via Miranda a Foggia. Dopo due aste andate deserte, l'azienda dell'igiene urbana ci riprova. Si tratta di un immobile di 1.697 metri quadri, alle spalle della Città del Cinema nel piazzale Anna De Lauro Matera. Il fabbricato è stato vandalizzato e versa in stato di abbandono. Prima solo qualche graffito, ora non c'è una finestra integra, ma solo vetri rotti.

