Amazon Prime Video continua a puntare sull' IA per il doppiaggio degli anime

Amazon Prime Video integra l'intelligenza artificiale nel doppiaggio degli anime, segnando un passo importante nell'evoluzione dello streaming. Nel 2025, questa scelta ha suscitato critiche a causa di alcuni esiti insoddisfacenti, evidenziando le sfide e le opportunità dell'uso dell'IA nel settore audiovisivo. Un approfondimento sui progressi e le criticità di questa tecnologia nel contesto delle piattaforme di streaming.

Nel settore dello streaming, l'intelligenza artificiale non è più un tabù e l'ultimo caso riguarda Prime Video, accusata nel 2025 per i disastrosi doppiaggi AI di anime molto amati. Amazon Prime Video sembra pronta a tornare sull'AI per il doppiaggio degli anime, nonostante il fallimento dell'autunno 2025. Un annuncio di lavoro pubblicato da Amazon ha rivelato piani per un'espansione globale. E non è da sola: anche Netflix conferma investimenti strutturali sull'AI. L'AI tornerà negli anime di Prime Video La scintilla è partita da un annuncio di lavoro apparso - e rapidamente cancellato - sul portale di Amazon.

