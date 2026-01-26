Amalia per Amelia doppie di troppo e nomi sbagliati sulla lapide dei cittadini illustri di Varese

Durante l'inaugurazione del Famedio al cimitero monumentale di Varese, sono stati rilevati tre errori nei nomi dei cittadini illustri sulla lapide. Tra questi, il nome di Amalia invece di Amelia, e doppie di troppo o altre imprecisioni. Un’occasione per riflettere sull’importanza di un corretto riconoscimento storico e sulla cura dei dettagli nelle commemorazioni ufficiali.

