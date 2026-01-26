Amalia per Amelia doppie di troppo e nomi sbagliati sulla lapide dei cittadini illustri di Varese
Durante l'inaugurazione del Famedio al cimitero monumentale di Varese, sono stati rilevati tre errori nei nomi dei cittadini illustri sulla lapide. Tra questi, il nome di Amalia invece di Amelia, e doppie di troppo o altre imprecisioni. Un’occasione per riflettere sull’importanza di un corretto riconoscimento storico e sulla cura dei dettagli nelle commemorazioni ufficiali.
Ben tre errori sono saltati all'occhio questa mattina durante l'inaugurazione del Famedio, la lapide con i nomi dei cittadini illustri, al cimitero monumentale di Varese.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su amalia amelia
Valdo Spini: “Ripristinare la lapide intitolata a Amelia Rosselli Pincherle"
