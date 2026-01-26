almeno cinquanta persone migranti sono morte in un nuovo naufragio nel mediterraneo

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, nel Mediterraneo centrale, si è verificato un nuovo naufragio che ha causato la morte di almeno cinquanta migranti. La motonave Star ha soccorso un migrante in acque internazionali, evidenziando ancora una volta le difficoltà e i rischi affrontati da chi tenta di attraversare il mare in cerca di un futuro migliore.

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, la motonave Star ha soccorso un migrante nel Mediterraneo centrale, in acque internazionali. Una volta portato a Malta e dopo i primi accertamenti medici -era in gravi condizioni, quasi in ipotermia- l’uomo ha raccontato di essere partito dalla Tunisia lo scorso giovedì su un’imbarcazione con a bordo una cinquantina di persone. Il giorno seguente, a causa del maltempo, la barca si sarebbe rovesciata, uccidendo tutti tranne lui. La capitaneria di porto di Lampedusa ha perlustrato l’area dove sarebbe avvenuto il naufragio, ma non ha trovato nulla. Naufragio nel Mediterraneo: da giorni Alarm Phone non ha notizie di centocinquanta persone migranti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

