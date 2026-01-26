Almanacco | Lunedì 26 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 26 gennaio segna il 26° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 339 giorni ancora da affrontare. In questa data si ricordano i santi Timoteo e Tito e si ricorda il proverbio del mese. Tra gli eventi storici, spiccano la poesia

Lunedì 26 Gennaio è il 26° giorno del calendario gregoriano. Mancano 339 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santi Timoteo e TitoProverbio di GennaioSe Gennaio sta in camicia, Marzo scoppia dalle risa Accadde oggi1917 - Giuseppe Ungaretti compone la poesia "Mattina"1924 - Chamonix.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Lunedì 26 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoOggi è il 26 gennaio. Chi è nato in questo giorno dimostra grande forza interiore e capacità di resistere alle prove più difficili. È una persona tenace, che non arretra di fronte alle avversità e sa ... trevisotoday.it

Almanacco del 26 gennaio. Silvio Berlusconi entra in politica. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79Scopri gli eventi del 26 gennaio: dalla nascita della Repubblica indiana al primo volo dell'idrovolante, passando per i miti di Paul Newman e Kobe Bryant ... infocilento.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Lunedì 26 gennaio Il Sole sorge alle 07:48 e tramonta alle 17:26. Il culmine è alle 12:37. Durata del giorno nove ore e trentotto minuti. La Luna sorge alle 01:39 con azimuth 11 - facebook.com facebook