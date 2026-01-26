Alloggio fantasma vicino al Vaticano | oltre 200 ospiti non registrati licenza sospesa

Un alloggio vicino al Vaticano è stato scoperto operare senza regolare registrazione, ospitando oltre 200 persone non registrate. La struttura, situata nel centro di Roma, aveva la licenza sospesa e funzionava in completa assenza di controlli ufficiali. Questa situazione evidenzia le criticità legate alla gestione degli alloggi turistici e alla tutela della sicurezza e della legalità nella capitale.

Roma, 26 gennaio 2026 – Operava come alloggio turistico nel cuore di Roma, a pochi passi dal Vaticano, ma di fatto si muoveva completamente fuori da ogni circuito di controllo. Una struttura “fantasma”, invisibile alle banche dati delle Forze dell’ordine, scoperta nel corso di una serie di verifiche condotte dalla Polizia di Stato. Per il titolare è scattata la sospensione della licenza per cinque giorni, al termine dell’istruttoria avviata dalla Questura di Roma, a seguito degli accertamenti effettuati dagli agenti del Commissariato di P.S. Borgo. Le verifiche dopo il Giubileo. I controlli rientrano nell’attività di monitoraggio che prosegue senza interruzioni anche dopo la chiusura dell’anno giubilare, con particolare attenzione alle strutture ricettive attive nelle aree più sensibili della Capitale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Roma: scoperto alloggio turistico “fantasma” vicino al Vaticano, licenza sospesa per 5 giorniA Roma, è stato scoperto un alloggio turistico vicino al Vaticano che operava senza regolare licenza, risultando un vero e proprio “alloggio fantasma”. Sospesa la licenza di due locali, multe per oltre 150mila euroNell’ambito di un’intensificazione delle verifiche a Padova, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sospeso le licenze di due locali e comminato sanzioni per oltre 150 mila euro. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Affittavano case fantasma: condannata una coppia; Napoli, truffa immobiliare da film: venduto un appartamento all’insaputa del vero proprietario. Due arresti; Emergenza abitativa a Roma: il caso Armellini a Nuova Ostia, tra palazzi a rischio crollo e graduatorie fantasma; Come contribuire al ripopolamento dei borghi italiani. Ospiti 'fantasma' nella casa vacanze abusiva vicino al ColosseoA due passi dal Colosseo, una struttura ricettiva ospitava turisti ‘fantasma’, mai registrati nelle banche dati ufficiali. È quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato Esquilino durante ... rainews.it ## **CRACO la città fantasma ** facebook

