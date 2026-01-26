allerta maltempo italia oggi cdm per lo stato di emergenza

Oggi il Consiglio dei Ministri si riunisce per valutare lo stato di emergenza a causa dell’intenso maltempo che attraversa l’Italia. Le condizioni meteorologiche critiche stanno interessando diverse regioni, richiedendo misure urgenti e coordinate. La decisione del Governo mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a facilitare gli interventi necessari per fronteggiare le conseguenze di questa ondata di maltempo.

L’Italia è stretta nella morsa di un’ondata di maltempo che non accenna a placarsi, costringendo il Governo a correre ai ripari. Per oggi pomeriggio, alle ore 15.30, è stato infatti convocato d’urgenza un Consiglio dei Ministri interamente dedicato all’emergenza climatica che sta devastando il Meridione, con particolare attenzione alle regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna. I danni registrati finora sono ingenti e il quadro meteorologico resta estremamente critico, lasciando poco spazio all’ottimismo per le prossime ore. In Sicilia, la situazione più drammatica si sta consumando a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

