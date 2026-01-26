Allerta idrogeologica in Sicilia | frana a Niscemi evacuate 500 persone

Un’onda di maltempo ha causato una frana a Niscemi, in Sicilia, portando all’evacuazione di circa 500 persone. Dopo il passaggio del ciclone Harry, la regione continua a essere sotto stretta osservazione per il rischio idrogeologico, evidenziando l’importanza di monitoraggio e prevenzione in zone vulnerabili. La situazione resta sotto controllo, ma si raccomanda attenzione alle allerte diffuse.

Dopo il ciclone Harry, l'emergenza si sposta nell'entroterra. In Sicilia resta alta l'attenzione per il rischio idrogeologico. Dopo i gravi danni causati dal ciclone Harry lungo la costa ionica, l'allarme ora riguarda l'entroterra, dove una frana improvvisa ha colpito il territorio di Niscemi, comune del Nisseno con circa 25 mila abitanti. Smottamento in pieno giorno e residenti in fuga. Il movimento franoso è iniziato intorno alle 13, provocando ampie lesioni sull'asfalto e generando panico tra i residenti, alcuni dei quali hanno abbandonato le proprie abitazioni. A favorire lo smottamento sarebbe stata la pioggia intensa che nelle ultime ore ha interessato questa parte dell'isola.

Sicilia, frana a Niscemi: evacuate 500 personeUna frana nel torrente Benefizio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 500 persone.

Protezione civile Sicilia: "Evacuate 500 persone per frana a Niscemi"La Protezione Civile della Sicilia ha evacuato circa 500 persone a Niscemi a causa di una frana.

Sicilia, allerta idrogeologica: frana a Niscemi, evacuate 500 personeResta alta l’allerta per il rischio idrogeologico in Sicilia dopo i gravi danni provocati dal ciclone Harry lungo la costa ionica. L’emergenza si è ora spostata nell’entroterra, dove una frana ha colp ... online-news.it

