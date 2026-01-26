Allegri super stratega non solo in partita | giorni di riposo distanziati per evitare distrazioni

Allegri, allenatore del Milan, adotta un approccio strategico anche nei giorni di riposo. La scelta di concedere due giorni liberi non consecutivi mira a mantenere alta la concentrazione dei giocatori, evitando distrazioni o spostamenti eccessivi. Questa pianificazione dimostra attenzione ai dettagli e volontà di ottimizzare le performance della squadra, anche durante i momenti di recupero.

Magari non si arriva al livello di anomalia raggiunto da Chivu, che lasciò la squadra libera alla vigilia del recupero di campionato contro il Lecce (una decisione di cui non si rammentano precedenti nel panorama nazionale) ma, insomma, anche sul versante rossonero di Milano le particolarità non mancano a livello di organizzazione del lavoro. Questa settimana infatti Allegri ha messo in calendario due giorni liberi, e non ci sarebbe nulla di strano considerando che il prossimo impegno del Milan sarà soltanto martedì 3 febbraio a Bologna. Se non fosse che, a differenza delle consuete usanze, non si tratta di giornate consecutive, ma separate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Milan conclude il ciclo intenso di inizio 2026 con la vittoria per 1-0 sul Lecce, grazie al primo gol di Füllkrug con i rossoneri.

