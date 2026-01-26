Allegri, nel commentare la partita tra Roma e Milan, ha sottolineato l'importanza di alcuni risultati per la propria squadra, evitando di menzionare l’Inter. Ha evidenziato come il successo contro il Napoli abbia migliorato la posizione in classifica e come la Roma sia distante di quattro punti. Questa analisi si concentra sulle dinamiche interne alla lotta europea, senza considerare specificamente il ruolo dell’Inter in questa fase della stagione.

Inter News 24 Allegri a DAZN commentando la partita tra Roma e Milan, non ha citato l’Inter quando ha analizzato la situazione di classifica. Allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Milan è terminato 1-1, al vantaggio rossonero di De Winter di testa su sviluppi di corner ha risposto Pellegrini su calcio di rigore. Il Diavolo è così a -5 dall’Inter di Cristian Chivu. Massimiliano Allegri nel post partita ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN e parlando della classifica non ha nemmeno citato i nerazzurri, si è solo concentrato sulle squadre che inseguono i rossoneri. LE PAROLE – «Nei primi 78 minuti abbiamo fatto anche bene, poi abbiamo fatto fatica ad uscire, arrivavano sempre prima di noi, bravo Maignan a tenerci in partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allegri non considera l’Inter: «Un punto importante. Guadagniamo sul Napoli e teniamo la Roma a -4»

Dimarco spiega: «Pareggio col Napoli? C’è rammarico ma ci teniamo il punto. Sulle differenze fra Chivu e Inzaghi…»Dopo il pareggio contro il Napoli, Dimarco ha commentato: «C’è rammarico, ma ci teniamo il punto».

Leggi anche: Roma-Napoli, Conte ha un solo augurio: “Ora teniamo botta e speriamo che la sfortuna vada via”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Da Machiavelli a Chivu e Allegri: i mezzi giustificano il fine. Ma vince l’attacco, non la difesa; Quanto vale Adrien Rabiot? Il valore del centrocampista francese decolla con il Milan; Milan, l’Aston Villa vuole Loftus-Cheek (ma servono almeno 15 milioni). Resta l'ottimismo per il rinnovo di Maignan; Maignan-Milan, definito accordo per il rinnovo: ingaggio, durata e tutti i dettagli del nuovo contratto.

Allegri blocca una cessione: ha in mente un nuovo ruolo per lui già a RomaL'allenatore rossonero non vuole lasciar andare il centrocampista inglese: fra i motivi anche la voglia di provarlo in un nuovo ruolo ... milanlive.it

Allegri non vuole cedere Loftus-Cheek nonostante l’interesse dell’Aston VillaL’infortunio di Kamara spinge l’Aston Villa verso Loftus-Cheek, ma il Milan protegge il suo jolly polivalente. La recente indisponibilità di Boubacar Kamara ha creato un vuoto significativo nella rosa ... notiziemilan.it

Gila, candidato forte da più di un mese. Il Milan lo considera perfetto per Allegri: contatti con il suo agente iniziati a dicembre, come raccontato su @cmdotcom. Tentativo per portarlo in subito ma è molto difficile, diversamente dalla prossima estate x.com

Allegri non considera l'Inter e si concentra sulla corsa Champions: "Speriamo ci siano 5 posti, altrimenti…" @acmilan - facebook.com facebook