Allarme rientrato per i pendolari | il treno delle 6 | 51 è salvo

Buone notizie per i pendolari ciociari: il treno delle 6:51 da Frosinone a Roma Termini è confermato e non subirà modifiche. Dopo periodi di incertezza, il servizio è stato garantito, offrendo maggiore tranquillità a chi quotidianamente si sposta tra le due città. Una soluzione che risponde alle esigenze di chi utilizza regolarmente questa tratta, contribuendo a migliorare la puntualità e l’affidabilità del trasporto regionale.

Risolto il problema tecnico, il treno che ferma anche a Morolo, Sgurgola, Ferentino e Anagni con arrivo a Roma è stato reinserito in orario. Sospiro di sollievo per centinaia di pendolari ciociari. Il treno regionale delle ore 6:51 in partenza da Frosinone e diretto a Roma Termini non subirà alcuna soppressione. Il collegamento, fondamentale per lavoratori e studenti che devono raggiungere la Capitale nell'ora di punta, è tornato regolarmente visibile e acquistabile sui canali ufficiali di Trenitalia a partire dalla giornata di ieri, domenica 25 gennaio. Nei giorni scorsi si era diffuso il timore di un taglio alla linea: il convoglio (identificato con il numero 12704) era improvvisamente scomparso dai sistemi di vendita online e dalle app, lasciando presagire una cancellazione definitiva.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

