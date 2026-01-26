Alla Casa di Comunità di Bresso in 3 anni 15mila visite specialistiche e 30mila vaccinazioni presto una anche a Cormano

La Casa di Comunità di Bresso ha accolto in tre anni oltre 15.000 visite specialistiche e 30.000 vaccinazioni, offrendo servizi come l’assistenza domiciliare e l’ambulatorio infermieristico. Oltre 5.000 cittadini sono stati seguiti dagli Infermieri di Famiglia e Comunità, gli IFEC. A breve, sarà aperta anche una Casa di Comunità a Cormano, ampliando l’offerta di servizi sanitari nel territorio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

