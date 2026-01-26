Alimenti scaduti e lavoratori in nero | multati due panifici

Due panifici in Ossola sono stati sanzionati dopo controlli delle autorità. Durante le verifiche, i militari hanno riscontrato irregolarità, tra cui la presenza di un lavoratore in nero. Inoltre, sono state riscontrate violazioni relative alla gestione degli alimenti scaduti. Le autorità hanno applicato le relative sanzioni, sottolineando l’importanza di rispettare le normative in materia di sicurezza e lavoro nel settore alimentare.

Controllati e multati due panifici in Ossola.Nel primo i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e i carabinieri forestali hanno scoperto, durante una verifica, che uno dei lavoratori era in nero. Il titolare è stato quindi multato per 6.400 euro.Nel secondo caso invece i carabinieri.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su alimenti scaduti

Nell’ambito di controlli mirati, sono stati sanzionati i titolari di quattro imprese edili coinvolti in violazioni di sicurezza sul lavoro e irregolarità occupazionali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su alimenti scaduti

Argomenti discussi: Alimenti scaduti e lavoratori in nero scoperti durante i controlli; In negozio 150 chili di prodotti scaduti e tutto il personale lavorava in nero; Alimenti scaduti e potenzialmente nocivi, multe per 735 mila euro da Cortina a Feltre. La rassegna di lunedì 19 gennaio ?VIDEO; Cibo scaduto e pericoloso, 128 quintali di alimenti sequestrati e 3 attività sospese. Federconsumatori: Quadro preoccupante: servono più controlli e tolleranza zero.

Alimenti scaduti e lavoratori in nero: multati due panificiI controlli dei carabinieri hanno portato a scoprire le violazioni all'interno dei due esercizi di panificazione ... novaratoday.it

Alimenti scaduti e pessime condizioni igieniche in un bar di Catania, il video dell'intervento della PoliziaBar chiuso a Catania per gravi carenze igieniche: trovati 250 chili di alimenti scaduti, blatte e muffa. Sanzioni per 7.770 euro al titolare. virgilio.it

TRIS Siracusa. . Blatte e insetti in un laboratorio di un bar di piazza Risorgimento a Catania. Muffa sulle pareti e alimenti scaduti. La task force della polizia ha elevato sanzioni al titolare per 7.700 euro. - facebook.com facebook

Blatte nella farina e 250 kg di prodotti scaduti, chiuso bar a Catania. Titolare sanzionato anche per irregolarità amministrative con 7.700 euro #ANSA x.com