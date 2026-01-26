Alex ucciso dal padre dell’amico mentre gioca al pc la madre non voleva andasse ma lui l’ha calmata | Brav'uomo

Una tragedia si è consumata nei pressi di Valencia, dove il tredicenne Alex è stato ucciso dal padre del suo amico durante una visita. La madre del ragazzo aveva espresso preoccupazione per l’incontro, ma lui aveva insistito, rassicurandola con le parole: “Il padre è un brav’uomo”. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sul rapporto tra adulti e minori in contesti familiari e sociali.

