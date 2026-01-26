Alex Honnold | l’arrampicatore che ha scalato un grattacielo a Taipei

Alex Honnold, noto per le sue imprese di arrampicata, ha recentemente raggiunto un risultato straordinario affrontando la scalata di un grattacielo a Taipei. La sua esperienza testimonia come impegno e determinazione possano superare ogni limite apparente. Questa impresa conferma l’importanza di dedicare tempo e energia a obiettivi ambiziosi, mostrando che con impegno serio è possibile affrontare anche sfide complesse.

«Il tempo è limitato e le persone dovrebbero utilizzarlo al meglio. E se lavori davvero, duramente, puoi fare anche cose difficili». Alex Honnold ha dato una dimostrazione a modo suo della massima: ha scalato senza corda un grattacielo di 508 metri, il Taipei 101 a Taiwan. Domenica 26 gennaio l’arrampicatore professionista su roccia protagonista del documentario premio Oscar Free Solo è partito cosciente anche del fatto che si tratta di uno sport illegale. La scalata del Taipei 101. Il climber nordamericano nato a Sacramento, California, nel 1985 ha impiegato un’ora, 31 minuti e 43 secondi per arrivare in cima.🔗 Leggi su Open.online

