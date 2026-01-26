Alessia Marcuzzi | Io e Malgioglio attiriamo i volatili In Brasile mi è successa una cosa Fazio la blocca | Non vogliamo saperla Il video divertente

Durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Alessia Marcuzzi ha condiviso alcuni aneddoti, tra cui un episodio in Brasile e il suo rapporto con Malgioglio. La conduttrice ha anche raccontato un episodio divertente, suscitando l'interesse dei presenti. Fazio, con tono ironico, ha preferito non approfondire. Di seguito, il resoconto di un'intervista ricca di momenti leggeri e sinceri, tra riflessioni e aneddoti personali.

Tra gli ospiti del tavolo di Che Tempo Che Fa, ieri 25 gennaio, anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice a un certo punto si è lasciata andare a una serie di dichiarazioni tra il serio e il faceto. La clip, ripresa dall'account Instagram ufficiale del programma, al momento conta 127mila visualizzazioni. “Io e Cristiano (Malgioglio, ndr) abbiamo questa predisposizione ad attirare i volatili”, esordisce lei. Gli altri ospiti sono confusi. Allora lei spiega: “Sono stata in Brasile e mi è successa una cosa. Ero su una spiaggia e mi è venuto in mente Cristiano, ci sono anche delle fotografie. Un signore che vendeva i braccialettini aveva un pappagallino che poi è arrivato sul mio cappello, ha scelto me e non voleva più andare via”.🔗 Leggi su Today.it

