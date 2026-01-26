Alessandro Pirounis chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi ha recentemente iniziato una nuova relazione sentimentale con Alessandro Pirounis. Dopo il divorzio breve da Gianpaolo Sannino, l’attrice sembra aver ritrovato serenità e stabilità affettiva. Questa nuova fase della sua vita è stata confermata attraverso alcune indiscrezioni, che hanno suscitato interesse tra i media e i fan. Di seguito, si approfondiscono i dettagli noti su Alessandro Pirounis, il suo background e la sua relazione con Mastronardi.

Un nuovo amore per Alessandra Mastronardi. Archiviato il divorzio lampo con il dentista Gianpaolo Sannino, l'attrice sembra aver finalmente trovato una nuova felicità sentimentale. A rivelarlo in esclusiva è il settimanale Chi: la quasi 40enne ha iniziato una relazione con l'imprenditore italo-greco Alessandro Pirounis, volto noto nel mondo della moda. Alessandra Mastronardi fidanzata con Alessandro Pirounis. Stando a quanto riporta Giuseppe Candela nella sua rubrica C'è chi dice, Alessandra Mastronardi e Alessandro Pirounis hanno calcato insieme il red carpet del Pitti Uomo, partecipando all'evento organizzato da Brunello Cucinelli.

