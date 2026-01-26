Alessandro Basciano e Ginevra Milia sono stati fotografati mentre si scambiano un bacio sui social, segnando un nuovo capitolo nella loro relazione. Dopo mesi di tensioni e vicende pubbliche, i due sembrano aver deciso di voltare pagina, lasciando alle spalle le controversie. Questo gesto conferma i recenti rumors e rappresenta un passo importante nel percorso di ricostruzione personale e di coppia.

Alessandro Basciano e quel bacio per ricominciare dopo il caos Basta processi, accuse e lacrime in TV. Alessandro Basciano ha Basta processi, accuse e lacrime in TV. Alessandro Basciano ha deciso di riprendersi la scena per motivi decisamente più dolci. L’ex protagonista del Grande Fratello e di Uomini e Donne ha scelto il suo profilo Instagram per lanciare un messaggio inequivocabile: la storia con Sophie Codegoni è definitivamente un capitolo chiuso. Lo scatto pubblicato parla chiaro: un bacio con Ginevra Milia, sigillato da un cuore rosso. Nessun comunicato stampa, nessuna intervista esclusiva, solo la verità nuda e cruda dei social che ha fatto immediatamente impazzire i fan (e anche qualche hater). 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Alessandro Basciano volta pagina: il bacio social con Ginevra Milia conferma i rumor

