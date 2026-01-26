Recenti segnali sui social sembrano indicare un possibile nuovo rapporto sentimentale per Alessandra Mastronardi, dopo la fine del suo matrimonio con Gianpaolo Sannino. Secondo alcune fonti, l’attrice avrebbe trovato serenità accanto a Alessandro Pirounis. La situazione resta da confermare, ma gli indizi condivisi sui social network stanno attirando l’attenzione di fan e media.

"L'amore è n'ata cos", scriveva nel 2024 Alessandra Mastronardi sui social, citando la celebre battuta di Sophia Loren. E quell'amore, a distanza di due anni, forse ha ritrovato oggi la sua strada. Dopo la brusca e dolorosa fine del matrimonio con Gianpaolo Sannino, naufragato in meno di un anno, l'attrice sembra aver ritrovato il sorriso accanto all'imprenditore greco Alessandro Pirounis. Nessuna dichiarazione ufficiale, per il momento, ma una serie di indizi social e alcune indiscrezioni del gossip sembrano confermare la nuova frequentazione. Il dettaglio rivelatore? Una serie di immagini identiche pubblicate sui rispettivi profili Instagram durante un evento a Firenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alessandra Mastronardi, nuovo amore dopo Gianpaolo Sannino? Gli indizi sui social

Alessandra Mastronardi sembra aver trovato un nuovo percorso sentimentale dopo il breve matrimonio con Gianpaolo Sannino.

Alessandra Mastronardi, attrice nota per le sue interpretazioni, è stata recentemente avvistata in compagnia di una nuova persona.

