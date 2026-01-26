Alcaraz prende in giro Sinner platealmente? Simula un crampo e scoppia a ridere

Durante gli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz ha dimostrato grande sicurezza sul campo, qualificandosi ai quarti di finale con una vittoria su Tommy Paul. In un momento della partita, Alcaraz ha simulato un crampo, suscitando sorpresa e sorrisi tra gli spettatori. Un gesto che ha attirato l’attenzione, lasciando spazio a interpretazioni sul comportamento del tennista spagnolo in un torneo competitivo e di alto livello.

Carlos Alcaraz si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open 2026 dopo aver sconfitto Tommy Paul. Finora il cammino dello spagnolo è stato perfetto, visto che non ha ancora concesso un solo set agli avversari e adesso si prepara ad affrontare l’idolo di casa Alex de Minaur. Il numero uno del mondo, però, sembra lanciatissimo verso la sua prima finale a Melbourne con l’obiettivo di completare il Career Grand Slam. Un episodio, però, ha suscitato curiosità e lasciato anche qualche sospetto nei confronti dello spagnolo. Proprio alla fine del match con Paul, dopo la stretta di mano tra i due giocatori, si vede Alcaraz toccarsi dietro il polpaccio, quasi come avere ad un crampo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz prende in giro Sinner platealmente? Simula un crampo e scoppia a ridere Stan Wawrinka prende platealmente in giro Sara Errani: il versaccio poco elegante fa il giro del webDurante la prima giornata della United Cup 2026 in Australia, l’Italia ha affrontato alcune difficoltà, tra cui un episodio di comportamento poco elegante di Stan Wawrinka nei confronti di Sara Errani. Leggi anche: Australian Open, tifoso urla “Carlos Nadal!” e Alcaraz scoppia a ridere Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Alcaraz prende in giro Sinner platealmente? Simula un crampo e scoppia a ridere; Moutet studia Sinner per battere Alcaraz: Jannik mi ha dimostrato che...; Sinner e Alcaraz scelgono lo stesso ristorante italiano di New York durante gli Us Open. Il locale: Un piacere averli come ospiti; Alcaraz provoca, Melbourne applaude. Sinner è sotto tiro. Moutet la prende con filosofia #Moutet #Alcaraz #Tennis #AusOpen #AO2026 x.com Eurosport Italia. . Moutet la prende con filosofia #Moutet #Alcaraz #Tennis #AusOpen #AO2026 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.