Martedì 27 gennaio si svolgeranno i quarti di finale degli Australian Open 2026 nel singolare maschile, con il match tra Carlos Alcaraz e Alex de Minaur. L'incontro si giocherà a Melbourne e sarà visibile in diretta televisiva e streaming. Di seguito, tutte le informazioni su orario, programmazione e come seguire l’evento.

I quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis si apriranno domani, martedì 27 gennaio: tornerà in campo a Melbourne il numero 1 del seeding e del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale sarà opposto al padrone di casa Alex de Minaur, numero 6. Il match si giocherà sulla Rod Laver Arena e sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà all’1.30 ora italiana, mentre lo spagnolo e l’australiano scenderanno in campo al termine del match tra Gauff e Svitolina, che inizierà comunque non prima delle 9.00 ora italiana. La diretta tv del match dell’iberico dei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streaming

