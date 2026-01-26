È stato avviato il progetto “Phe4GOLD”, che mira a rendere la produzione orafa sostenibile attraverso l’utilizzo di idrogeno verde. L’iniziativa, presentata ad Arezzo il 26 gennaio 2026, rappresenta un passo importante verso un settore più rispettoso dell’ambiente, puntando a ridurre l’impatto energetico e promuovere pratiche più responsabili nella lavorazione dei gioielli.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Al via il progetto “Phe4GOLD” per arrivare ad alimentare la produzione orafa esclusivamente con idrogeno verde. La sede di Graziella Holding ad Arezzo ha ospitato la prima riunione operativa di un gruppo di lavoro multidisciplinare che, unendo alcune delle principali realtà toscane impegnate in Ricerca & Sviluppo, condividerà le rispettive competenze per progettare e realizzare una rivoluzionaria tecnologia capace di integrare fotovoltaico, elettrolisi e immagazzinamento per favorire la transizione energetica nel comparto dell’alta gioielleria. Il progetto, finanziamento dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’interno del bando Mission Innovation 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il progetto “Phe4GOLD” per produrre gioielli con idrogeno verde

