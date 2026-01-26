La Provincia di Arezzo ha dato il via ai lavori per la costruzione di un nuovo ponte a Buriano, con un investimento di 21 milioni di euro. L’intervento prevede anche la realizzazione di una viabilità alternativa allo storico ponte medievale, tutelandone il valore storico e migliorando la sicurezza della zona. L’avvio dei lavori è stato ufficializzato con la posa della prima pietra, avvenuta il 26 gennaio 2026.

La Provincia di Arezzo ha avviato questa mattina 26 gennaio 2026 i lavori per il nuovo ponte di Buriano e la viabilità alternativa allo storico ponte medievale, con una cerimonia ufficiale di posa della prima pietra. L’opera, dal valore di 21 milioni di euro finanziati con fondi FSC 20212027, è strategica per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico tra Arezzo e il Valdarno, tutelando al contempo il ponte storico legato alla figura di Leonardo da Vinci. I lavori, della durata di 720 giorni, sono il risultato di un lungo iter progettuale e della collaborazione tra Provincia di Arezzo, Regione Toscana e Comune di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Al via i lavori del nuovo ponte di Buriano: 21 milioni di euro per la viabilità alternativa e la tutela dello storico manufatto medievale

