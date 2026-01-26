Al Sannazaro in scena Tartufo

Il Teatro Sannazaro ospita martedì 27 e mercoledì 28 gennaio alle ore 21 la produzione

Il Teatro Sannazaro, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio alle ore 21, ospita Tartufo, rielaborazione contemporanea del celebre testo di Molière firmata da Michele Sinisi, che ne cura drammaturgia e regia. Uno spettacolo che attraversa il classico per interrogarne la violenta attualità, mettendo a fuoco il tema della manipolazione, del potere e della fede cieca. In scena Stefano Braschi, Gianni D’Addario, Sara Drago, Marisa Grimaldo, Donato Paternoster, Bianca Ponzio, Marco Ripoldi, Michele Sinisi, Adele Tirante. La scenografia è di Federico Biancalani, che firma anche il disegno luci insieme a Michele Sinisi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Al Sannazaro in scena "Buio", scritto e diretto da Filippo Gentile

Leggi anche: Prime di settimana, al Teatro Sannazaro in scena “La voce a te dovuta”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Al Sannazaro in scena Buio, scritto e diretto da Filippo Gentile; Napoli, al Teatro Sannazaro va in scena Tartufo: la rilettura contemporanea di Michele Sinisi; Luisa Conte, più che una primadonna; Napoli, al Teatro Nuovo va in scena Wonder Woman di Latella.

Al teatro Sannazaro Tartufo dall’omonima commedia di MolièreRoma, 24 gen. (askanews) – Il Teatro Sannazaro, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio alle ore 21, ospita Tartufo, rielaborazione contemporanea del celebre testo di Molière firmata da Michele Sinisi, che ... askanews.it

Al Sannazaro Buio con Ernesto LamaIn scena Ernesto Lama, Andrea Corallo e Savina Scaramuzzino danno corpo e voce a un racconto intimo e universale, che attraversa fragilità, rimpianti e ... napolivillage.com

#Teatro #MicheleSinisi #tartufo #TeatroSannazaroNapoli Teatro Sannazaro: il 27 e 28 gennaio in scena “Tartufo”, rielaborazione drammaturgica dell’omonima commedia di Molière: #ILMONITO Il Teatro Sannazaro, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio alle ore - facebook.com facebook