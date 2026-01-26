Al Passetto, il monumento bianco si illumina di candele in segno di protesta. Sono apparse foto dello Scià con un messaggio chiaro:

Il bianco monumentale del Passetto, al calare del sole, si è acceso della luce fioca e vibrante di centinaia di candele. Un presidio carico di emozione per ricordare chi, in Iran, quella luce l’ha vista spegnersi sotto i colpi della repressione del regime di Khamenei. La manifestazione, dal titolo "Luci e voci per la libertà dell’Iran", è stata promossa dalle associazioni Aurora per le Marche e Terzavia, insieme alla comunità persiana locale, per lanciare un grido d’allarme che dalle Marche arrivi fino a Teheran. L’evento è iniziato con l’accensione simbolica delle candele in memoria delle vittime della repressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Passetto per l’Iran. Spuntano foto dello Scià: "Basta, vogliamo libertà"

Scioperi e cortei, dilaga la protesta in Iran: «Morte a Khamenei». La polizia spara sulla folla. Gli Usa: «Basta, la gente vuole libertà» – Foto e videoIn Iran, le recenti proteste si sono intensificate, coinvolgendo diverse città e suscitando preoccupazione internazionale.

A Roma corteo per il popolo dell'Iran anti-regime. "Viva lo Scià, libertà per Teheran" | GUARDAA Roma si è svolto un corteo a sostegno del popolo iraniano e contro il regime.

