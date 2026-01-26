Al Passetto per l’Iran Spuntano foto dello Scià | Basta vogliamo libertà

Al Passetto, il monumento bianco si illumina di candele in segno di protesta. Sono apparse foto dello Scià con un messaggio chiaro:

Il bianco monumentale del Passetto, al calare del sole, si è acceso della luce fioca e vibrante di centinaia di candele. Un presidio carico di emozione per ricordare chi, in Iran, quella luce l’ha vista spegnersi sotto i colpi della repressione del regime di Khamenei. La manifestazione, dal titolo "Luci e voci per la libertà dell’Iran", è stata promossa dalle associazioni Aurora per le Marche e Terzavia, insieme alla comunità persiana locale, per lanciare un grido d’allarme che dalle Marche arrivi fino a Teheran. L’evento è iniziato con l’accensione simbolica delle candele in memoria delle vittime della repressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Passetto per l’Iran. Spuntano foto dello Scià: "Basta, vogliamo libertà"

Scioperi e cortei, dilaga la protesta in Iran: «Morte a Khamenei». La polizia spara sulla folla. Gli Usa: «Basta, la gente vuole libertà» – Foto e videoIn Iran, le recenti proteste si sono intensificate, coinvolgendo diverse città e suscitando preoccupazione internazionale.

A Roma corteo per il popolo dell'Iran anti-regime. "Viva lo Scià, libertà per Teheran" | GUARDAA Roma si è svolto un corteo a sostegno del popolo iraniano e contro il regime.

al passetto per lAl Passetto per l’Iran. Spuntano foto dello Scià: Basta, vogliamo libertàMomenti di tensione per alcuni cartelli che sono comparsi tra i manifestanti Il futuro non è certamente il ritorno alla monarchia. Candele per le vittime . ilrestodelcarlino.it

al passetto per l'Luci e voci per l'Iran', domani un presidio ad AnconaCandele accese al Passetto di Ancona domani, domenica 25 gennaio, alle 17 in sostegno alla popolazione iraniana. (ANSA) ... ansa.it

