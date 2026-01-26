Al parco divertimenti si gioca con l' esercito Scoppia la polemica | Come l' Ice

A Valmontone, vicino Roma, MagicLand ha avviato la seconda edizione di “School Days”, un progetto educativo rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tuttavia, l'iniziativa ha suscitato discussioni per l'utilizzo di un'area di gioco con tematiche militari, sollevando interrogativi sul confine tra divertimento e educazione. Un esempio di come un parco divertimenti possa diventare anche spazio di apprendimento, ma non senza controversie.

Un parco divertimenti che diventa aula didattica, ma con un elemento che accende la polemica. A Valmontone, alle porte di Roma, MagicLand ha promosso la seconda edizione di " School Days ", un progetto educativo pensato per le scuole primarie e secondarie di primo grado. L'obiettivo dichiarato è quello di affiancare al gioco momenti di apprendimento su sicurezza, legalità e prevenzione, grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine. Tra educazione e mimetiche. Nelle locandine diffuse sui social compaiono però immagini che stonano con i colori accesi e il linguaggio dell'infanzia, militari in mimetica, caschi, fucili, l' irruzione in un edificio.

