Al Dragon club restano i sigilli sequestro convalidato dal giudice

Il giudice per le indagini preliminari Carmen Salustro ha convalidato il sequestro del Dragon Club, disposto in seguito a un intervento delle forze dell’ordine avvenuto il 10 gennaio scorso in via Principe di Belmonte. Il locale resta sotto sequestro preventivo, confermando la validità delle misure adottate durante le indagini in corso.

Il sequestro del Dragon Club supera il vaglio del tribunale. Il giudice per le indagini preliminari Carmen Salustro ha convalidato pochi giorni fa il sequestro d’urgenza e disposto il sequestro preventivo del locale di via Principe di Belmonte dove il 10 gennaio scorso sono intervenuti gli agenti della polizia municipale raccogliendo l’ennesimo esposto dei residenti. Nel provvedimento vengono passate in rassegna le contestazioni mosse dal personale del Nucleo controllo attività produttive che hanno portato ai sigilli, ma il titolare annuncia l’intenzione di presentare l’ennesimo ricorso per fare valere le proprie ragioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

