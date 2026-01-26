Al cinema in settimana | da 2 cuori e 2 capanne a Marty Supreme

Questa settimana, le sale cinematografiche bergamasche offrono una vasta scelta di titoli per gli appassionati di cinema. Dai nuovi film come “La Grazia” e “Marty Supreme” a sequel e remake come “Zootropolis 2” e “Avatar: Fuoco e Cenere”, la programmazione include generi diversi per soddisfare ogni interesse. Una proposta variegata che permette di scegliere tra produzioni italiane, hollywoodiane e d’animazione, garantendo un’offerta ricca e diversificata.

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano "La Grazia", "Marty Supreme", "Buen Camino", "Avatar: Fuoco e Cenere", "2 cuori e 2 capanne", "Black Phone 2", "Mercy: Sotto Accusa", "No Other Choice", "Norimberga", "Return to Silent Hill", "Spongebob – Un'avventura da pirati", "Una di famiglia" e "Zootropolis 2".

Al cinema il film con Timothée Chalamet “Marty Supreme”, il dramma d'autore “Sentimental Value” e la commedia “2 cuori e 2 capanne”. Trame e recensioniAl cinema sono in arrivo diverse proposte: il dramma d'autore “Sentimental Value”, la commedia “2 cuori e 2 capanne” e “Marty Supreme” di Josh Safdie, con Timothée Chalamet, che racconta la storia di un giovane talento nel ping pong degli anni Cinquanta, tra truffe e seduzione.

