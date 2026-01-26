Stasera si gioca l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League. L’Ajax riceve l’Olympiakos in una partita che può decidere chi passerà agli ottavi. Le formazioni sono pronte, e gli appassionati aspettano con attenzione, soprattutto dopo le recenti prestazioni di entrambe le squadre. Il calcio d’inizio è alle 21:00, e si preannuncia uno scontro acceso tra le due formazioni.

Ci si prepara all’ultimo turno della fase campionato di UEFA Champions League e tra i match in programma c’è quello tra Ajax e Olympiakos. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per provare a centrare l’ingresso ai playoff. I padroni di casa dell’Ajax hanno a disposizione un solo risultato per sperare ancora, ovvero il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ajax-Olympiakos (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Il match tra Ajax e Olympiakos, in programma il 28 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta l’ultimo turno della fase a gironi della UEFA Champions League.

L’incontro tra Olympiakos e Leverkusen, in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00, rappresenta un importante momento del penultimo turno dei gironi di Champions League.

