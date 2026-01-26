Il match tra Ajax e Olympiakos, in programma il 28 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta l’ultimo turno della fase a gironi della UEFA Champions League. In questa pagina troverai le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici aggiornati, per seguire con attenzione un incontro che potrebbe definire le sorti delle due squadre in questa competizione europea.

Ci si prepara all’ultimo turno della fase campionato di UEFA Champions League e tra i match in programma c’è quello tra Ajax e Olympiakos. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per provare a centrare l’ingresso ai playoff. I padroni di casa dell’Ajax hanno a disposizione un solo risultato per sperare ancora, ovvero il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ajax-Olympiakos (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

L'incontro tra Olympiakos e Leverkusen, valido per il penultimo turno della fase a gironi di Champions League, si svolgerà il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Analisi e approfondimenti su Villarreal-Ajax, partita valida per la Champions League in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00.

