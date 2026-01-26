Il nuovo Procuratore della Repubblica di Napoli Nord, Domenico Airoma, si è insediato ad Aversa, portando la sua esperienza da ex procuratore ad Avellino. In un territorio complesso, Airoma ha sottolineato l’impegno a garantire risposte concrete alle sfide locali. La sua nomina segna un passo importante per rafforzare l’azione giudiziaria nell’area, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fiducia dei cittadini.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è insediato oggi ad Aversa (Caserta) il nuovo Procuratore della Repubblica di Napoli Nord Domenico Airoma, ex procuratore ad Avellino. Per Airoma, 63 anni, si tratta di un ritorno, essendo stato ad Aversa sin dall’anno successivo all’apertura del Palazzo di Giustizia di Napoli Nord, avvenuta nel settembre 2013; in particolare è stato procuratore aggiunto dal maggio 2014 al febbraio 2021, a fianco al procuratore Francesco Greco, deceduto a 74 anni nel novembre scorso. E proprio a Greco, Airoma dedica il suo primo pensiero; “il primo atto che farò da Procuratore della Repubblica di Napoli Nord – annuncia – sarà di dedicare gli uffici della Procura a Francesco Greco”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Airoma si insedia nella Procura di Napoli Nord: “Territorio difficile ma daremo risposte”

Procura Napoli Nord, si insedia Airoma: “Questo territorio ha sete di giustizia. Carenza personale? Tormenterò Ministero”È stato ufficialmente insediato Domenico Airoma come nuovo procuratore di Napoli Nord.

Leggi anche: Airoma verso la Procura di Napoli Nord: via libera unanime del Csm

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Napoli Nord, Domenico Airoma si insedia come nuovo procuratore capoDomenico Airoma si è insediato alla guida della Procura della Repubblica di Napoli Nord, con sede ad Aversa (Caserta). Subentra a Maria Antonietta Troncone, ... pupia.tv

Airoma saluta Dovere degli amministratori rispettare la dignità dei cittadiniCi sono tante cose che avrei voluto fare meglio: tutte le volte che c'è una domanda di giustizia a cui non riesco a dare risposta, è un fallimento. (ANSA) ... ansa.it

PER ISCRIZIONE 492BIC UNEP NAPOLI NORD, QUAL'E' L'IMPORTO DOVUTO E IL CODICE IDENTIFICATIVO DOVE TROVO INDICAZIONE E MODELLI - facebook.com facebook