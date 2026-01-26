Airoma si insedia alla Procura di Napoli Nord | Territorio difficile ma daremo risposte

Oggi, nel Palazzo di Giustizia di Aversa, si è svolto l’insediamento del nuovo Procuratore di Napoli Nord, Domenico Airoma. Con una vasta esperienza nel settore, Airoma ha sottolineato l’impegno a garantire risposte concrete in un territorio complesso. La cerimonia ha segnato l’inizio di un nuovo percorso per la procura, con l’obiettivo di rafforzare l’attività giudiziaria e la fiducia della comunità locale.

Tra i nodi principali, ancora una volta, la carenza di organico. "C'è un difetto ab origine della pianta organica – ha spiegato – che non è mai stata adeguata alla dimensione del territorio. Mi confronterò con il Ministero" Si è svolta oggi, nel Palazzo di Giustizia di Aversa, la cerimonia di insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica di Napoli Nord, Domenico Airoma, magistrato di lunga esperienza ed ex capo della Procura di Avellino. Un ritorno, quello di Airoma, in un ufficio che conosce bene e che ha contribuito a costruire sin dalla nascita. Sessantatré anni, Airoma ha infatti operato ad Aversa già dall'anno successivo all'apertura del Tribunale di Napoli Nord, avvenuta nel settembre 2013.

