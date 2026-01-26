Ai dazi e rivalità | le incognite del nuovo anno

Il 2026 si presenta come un anno di sfide e opportunità nel settore dell’intelligenza artificiale. Nonostante l’interesse crescente degli investitori, questioni come dazi, regolamentazioni e rivalità geopolitiche potrebbero influenzare l’andamento del mercato. È importante monitorare attentamente gli sviluppi per comprendere le possibili incognite che caratterizzeranno il panorama tecnologico e finanziario del nuovo anno.

LE AZIONI legate al business dell’Intelligenza artificiale restano al centro dei radar degli investitori globali, ma il 2026 potrebbe essere anche un anno con un po’ di brivido. Dopo la corsa dei listini, non sono da escludere scivoloni improvvisi e violenti. Ribassi anche del 30-50% sui titoli più esposti all’IA non sarebbero un evento eccezionale, bensì una dinamica già vista in passato nei grandi cicli dell’innovazione, quando il boom di qualche tecnologia emergete ha solleticato un po’ troppo gli appetiti degli investitori. Proprio per questo, in caso di tonfo dei mercati, le correzioni potrebbero trasformarsi in un’occasione appetibile per chi ha orizzonti di lungo periodo e nervi saldi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ferrari, tutti gli errori fatti nel 2025 e l’anno nuovo è pieno di incognite A cominciare dal futuro di LeclercNel 2025 la Ferrari ha vissuto una stagione difficile, caratterizzata da numerosi errori e risultati deludenti.

Rossa tra rivoluzione e amarcord. Vasseur: "Team più unito che mai». Le incognite col nuovo regolamentoLa Ferrari si prepara a una nuova stagione, affrontando le sfide del regolamento aggiornato con un approccio più sobrio e concentrato.

