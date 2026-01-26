Agostinone | Preso gol sull’unico tiro in porta

Il vice allenatore Agostinone si mostra soddisfatto dopo la partita, nonostante il gol subito sull’unico tiro in porta. In sostituzione dello squalificato Tomei, ha evidenziato che nel primo tempo la squadra avrebbe potuto segnare di più, sottolineando che il portiere Vitale non ha dovuto effettuare interventi significativi. Un passo avanti nella prestazione complessiva, con margini di miglioramento nella fase offensiva.

È soddisfatto il vice allenatore Agostinone in panchina al posto dello squalificato Tomei: "Nel primo tempo meritavamo di chiudere con più gol - ha ammesso - Sull’unica conclusione in porta il Perugia ha fatto gol, ma per il resto Vitale non ha fatto nessuna parata. Alla squadra vanno fatti i complimenti perché è stata una grande vittoria e stiamo facendo un grandissimo campionato. Ancora si pensa che sia tutto normale, ma qui è tutto nuovo: società, direttore, squadra. Arezzo e Ravenna stanno andando forte, ma noi possiamo migliorarci ancora. Elogio tutta la squadra, perché l’atteggiamento è stato giusto anche dai subentrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

