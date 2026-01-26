Nella serata di domenica, un’aggressione armata durante una partita di calcio amatoriale a Salamanca ha provocato diverse vittime. L’incidente ha interrotto bruscamente un momento di svago, lasciando dietro di sé un bilancio tragico di morti e feriti. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto, mentre le autorità locali cercano di ricostruire la dinamica dell’accaduto e garantire la sicurezza nel quartiere.

La domenica sera, in un quartiere apparentemente come tanti di Salamanca, il rumore degli spari ha spezzato la normalità di una partita di calcio amatoriale, trasformando un campo sportivo in uno scenario di morte. In pochi istanti, quello che doveva essere un momento di aggregazione si è tramutato in uno degli episodi più sanguinosi degli ultimi mesi nello stato. Le prime informazioni sono arrivate in modo frammentario, mentre le forze di sicurezza blindavano l’area e gli ospedali iniziavano a ricevere i feriti. Sparatoria a Salamanca: la strage nel campo da calcio. Secondo quanto riporta l’ufficio del sindaco di Salamanca, in una nota ufficiale, almeno 11 persone sono state uccise in un attacco armato avvenuto all’interno di un campo da calcio cittadino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Agguato alla partita di calcio, sparatoria finisce in strage: ci sono morti e feriti

