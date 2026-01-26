Aggressioni a sfondo sessuale e pestaggi ai danni dei detenuti

Il carcere della Dogaia a Prato è al centro di nuove indagini relative a presunte aggressioni a sfondo sessuale e pestaggi tra i detenuti. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire quanto accaduto all’interno della struttura, evidenziando la necessità di garantire sicurezza e rispetto dei diritti delle persone detenute. La vicenda solleva ancora una volta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nelle strutture penitenziarie italiane.

Il carcere della Dogaia torna sotto la lente d'ingrandimento della procura di Prato: all'interno della penitenziario pratese si sarebbero consumati ulteriori episodi di abusi e violenze sessuali. L'ultimo episodio, stando a quanto esternato dagli inquirenti, risale allo scorso sabato: un detenuto marocchino di 25 anni sarebbe stato vittima di un'aggressione commessa da un altro recluso, in un “contesto collegato a violenza sessuale”. Un'azione simile, con il medesimo fine, sarebbe stata commessa lo scorso 16 gennaio anche ai danni di un detenuto di 27 anni. Si indaga invece nel quadro di un regolamento di conti per un terzo caso, risalente al mese scorso, quando un detenuto brasiliano sarebbe stato aggredito da un altro recluso, su richiesta di una terza persone detenuta nel medesimo carcere.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

