Agenti Ice a Milano-Cortina 2026 Il governatore Fontana | qui come guardie del corpo di Vance e Rubio anzi no

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, è emerso un possibile coinvolgimento di agenti ICE tra le misure di sicurezza statunitensi. Il governatore Fontana ha commentato la vicenda, smentendo eventuali collegamenti con figure di alto profilo come Vance e Rubio. La notizia ha suscitato interesse e interrogativi sulla presenza e il ruolo degli agenti ICE nell’ambito delle operazioni di sicurezza dell’evento.

Milano, 26 gennaio 2026 – Giallo sulla presenza di uomini Ice nell'apparato di sicurezza Usa a Milano-Cortina 2026. A ingarbugliare la situazione alcune dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia che prima davano per certo la presenza poi. Durissima la reazione del Pd attraverso le parole di Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale della Lombardia: se le parole del Presidente Fontana troveranno conferma e se quindi agenti dell'ICE saranno presenti a Milano sarà inevitabile trovarsi in piazza per dire loro una cosa semplice: tornatevene a casa. A Milano non vi vogliamo ".

