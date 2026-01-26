Agente in borghese spara e uccide marocchino Salvini | Sono dalla parte del poliziotto

In un'operazione antidroga a Rogoredo, agenti in borghese hanno sparato e ucciso un marocchino durante un'operazione di arresto. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti, con Salvini che ha espresso solidarietà al poliziotto coinvolto. La notizia evidenzia le sfide quotidiane delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio e alla criminalità.

Alcuni poliziotti in borghese stavano svolgendo un controllo antidroga nel quartiere di Rogoredo, zona nota per lo spaccio, e stavano arrestando una persona che ha opposto resistenza. E' stato allora che, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti coordinati dal pm di turno Giovanni Tarzia, si sarebbe avvicinato un giovane al quale gli agenti avrebbero urlato 'alt'. L'uomo, identificato in un 28enne marocchino, con precedenti per droga, avrebbe impugnato una pistola, poi risultata a salve, e uno degli agenti l'avrebbe ucciso sparandogli. La Procura ha aperto un'indagine al momento senza ipotesi di reato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

