Affonda traghetto nelle Filippine 18 morti e 24 dispersi nel naufragio | il video dei soccorsi

Un traghetto con oltre 350 persone a bordo si è arenato e successivamente affondato nel sud delle Filippine, provocando almeno 18 vittime e numerosi dispersi. Le operazioni di soccorso sono state avviate prontamente per recuperare i passeggeri e gestire la situazione. Questo incidente sottolinea l’importanza della sicurezza nei trasporti marittimi e la necessità di interventi efficaci in caso di emergenza.

L’affondamento di un traghetto con a bordo oltre 350 persone nel sud delle Filippine ha causato almeno 18 morti. Lo ha dichiarato la guardia costiera dell’arcipelago, aggiungendo che 24 persone risultano ancora disperse. La Mv Trisha Kerstin 3 ha lanciato un segnale di soccorso intorno all’1.50 (18.50 di ieri in Italia) mentre viaggiava da Zamboanga City, sull’isola di Mindanao, all’isola di Jolo, a circa 150 chilometri (93 miglia) di distanza. Nel primo pomeriggio, 317 persone erano state tratte in salvo, 18 erano morte e 24 risultavano ancora disperse, secondo la guardia costiera filippina. Ronalyn Perez, rappresentante dei servizi di soccorso di Basilan, ha dichiarato che i soccorritori stavano faticando a gestire l’afflusso di sopravvissuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

