Aeroporto nuova convocazione al Mit il 10 febbraio

Il 10 febbraio si terrà al Ministero delle Infrastrutture un incontro dedicato alla situazione e alle prospettive dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e delle aree del Cilento. La convocazione mira a fare il punto sullo sviluppo e le future iniziative per migliorare la connettività della regione. Un appuntamento importante per valutare le strategie di rilancio e sostenibilità dell’aeroporto nel contesto locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà il prossimo 10 febbraio l'incontro al Ministero delle Infrastrutture per fare il punto sul futuro dell' aeroporto Salerno costa d'Amalfi e del Cilento. Un incontro che era stato programmato la scorsa settimana ed era stato poi rinviato a causa della indisponibilità del sottosegretario Tullio Ferrante. A promuovere il vertice al quale parteciperanno anche Gesac ed Enac era stato il sottosegretario Antonio Iannone. Al centro dell'incontro le perplessità emerse sul futuro dello scalo dopo la diminuzione dei voli. Sull'argomento, proprio questa mattina, la Filt Cgil, rappresentata da Gerardo Arpino inviato una nota per difendere il futuro chiedendo di avere pazienza e di aspettare il 2030: solo quando sarà completato tutto il piano di opere connesse all'aeroporto, dalla nuova aereo stazione al collegamento con la metropolitana sarà possibile tracciare un bilancio della piena operatività a regime dell'aeroporto.

