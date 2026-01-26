Addio ai vecchi Cau | nel 2026 la sanità regionale riscrive la mappa delle urgenze Ecco come

Nel 2026, la sanità regionale riorganizza i servizi di emergenza, con un focus sui centri Cau, istituiti per gestire le urgenze non gravi e alleviare i pronto soccorso. Questi centri, introdotti dalla precedente amministrazione, subiranno modifiche strutturali e funzionali, segnando un cambiamento importante nel sistema di risposta alle emergenze. La riorganizzazione mira a migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi sanitari sul territorio.

L’assessore Fabi annuncia la svolta: tre modelli diversi, più chiarezza per i cittadini e meno confusione con i Pronto soccorso Il 2026 sarà l’anno di svolta per i Cau, i centri per le urgenze meno gravi nati per alleggerire i pronto soccorso e voluti dalla precedente giunta Bonaccini. A confermarlo è l’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi, che annuncia una riorganizzazione profonda, a partire dal nome di una parte di queste strutture. “Quella sui Cau è una valutazione in continua evoluzione”, spiega Fabi, sottolineando che l’obiettivo è rendere più chiaro ai cittadini il funzionamento di servizi che, nel tempo, hanno assunto ruoli diversi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Nel 2026, la sanità regionale italiana cambierà significativamente l’organizzazione delle emergenze, con una revisione dei Centri di Assistenza Urgenze (Cau).

