Addio ad Andrea Carminati da Zogno a Ventimiglia per aprire una cava

Se ne è andato Andrea Carminati, fondatore nel 1966 della «Cava Bergamasca» in Liguria. Originario di Zogno, ha dedicato la sua vita all’attività mineraria, contribuendo allo sviluppo locale e all’occupazione. È deceduto a 87 anni. Confesercenti ricorda la sua figura come persona stimata, che ha portato benessere e opportunità nel settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama imprenditoriale italiano.

IL CORDOGLIO. Nel 1966 fondò in Liguria la storica «Cava Bergamasca». Si è spento a 87 anni. Confesercenti: «Persona stimata, ha dato lavoro e distribuito benessere». «Un uomo tenace, retto, visionario, grande lavoratore. Ha saputo costruire una importante azienda, ancora oggi leader nel settore, ha dato posti di lavoro solidi, distribuito benessere». Così il presidente di Confesercenti di Ventimiglia, Sergio Scibilia, ricorda la figura di Andrea Carminati, 87 anni, scomparso mercoledì 21 gennaio all'ospedale di Sanremo. Carminati era originario di Zogno, ultimo di sei fratelli (gli altri erano Carlo, Felice, Francesco, Luigi e Giovanni) che nel 1966 lasciarono la Valle Brembana per fondare la «Cava Bergamasca», a Ventimiglia (Imperia), diventata poi leader nell'estrazione di pietra. Appassionato di montagna, sul monte Pietra Vecchia in Liguria aveva sistemato e dato il suo nome a una ferrata. Andrea lascia la moglie Virginia Pesenti, anche lei di Zogno.

