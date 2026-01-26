Addio a Sabatino Santangelo fu vicesindaco nella giunta Iervolino

È deceduto Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli, all’età di 89 anni. Ricoprì questa carica dal 2006 al 2011, durante la gestione della sindaca Rosa Russo Iervolino. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama politico locale, lasciando un’impronta significativa nel precedente mandato amministrativo della città.

È morto Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli. Aveva 89 anni. Santangelo è stato vicesindaco di Napoli dal 2006 al 2011 nella giunta guidata dalla sindaca Rosa Russo Iervolino. È stato inoltre presidente della società Bagnolifutura, società di trasformazione urbana incaricata di riqualificare l’area ex Italsider di Bagnoli. “Un giurista straordinario che ha creduto nel valore della formazione, un galantuomo che ha dato tanto alle istituzioni: Napoli deve moltissimo a Tino Santangelo, alla sua dedizione per la cosa pubblica e alla sua visione civica di cui anche oggi abbiamo bisogno”, commenta il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

