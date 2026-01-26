Addio a Paolo Cendon giurista dei diritti dei più fragili Aveva 85 anni
È venuto a mancare Paolo Cendon, stimato giurista italiano conosciuto per il suo lavoro sui diritti delle persone fragili. Aveva 85 anni e si spegne nella clinica Salus di Trieste. Figura di rilievo nel campo del diritto civile, Cendon ha contribuito in modo significativo alla tutela dei soggetti più vulnerabili, lasciando un'importante eredità nel panorama giuridico nazionale.
(Adnkronos) – Il giurista Paolo Cendon, tra i maggiori civilisti italiani e figura centrale nell'elaborazione giuridica dei diritti delle persone fragili, è morto oggi all'età di 85 anni nella clinica Salus di Trieste. Accanto a lui, negli ultimi momenti, la moglie Anita e le figlie Aline e Veronica. I funerali, come riferisce l'Adnkronos, si terranno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su paolo cendon
È morta Claudette Colvin, pioniera dei diritti civili negli Stati Uniti: aveva 86 anni
Claudette Colvin, attivista dei diritti civili negli Stati Uniti, è deceduta all'età di 86 anni.
Addio a Luciano Manzalini, morto per un ictus “lo smilzo” del duo comico dei Gemelli Ruggeri, aveva 74 anni, Eraldo Turra: “Addio amico mio"
È deceduto a 74 anni Luciano Manzalini, conosciuto come lo
Ultime notizie su paolo cendon
Addio a Paolo Cendon, giurista dei diritti dei più fragiliSi deve a lui la costruzione teorica e normativa dell'amministrazione di sostegno, introdotta con la legge numero 6 del 2004 ... adnkronos.com
Addio a Paolo Cendon, giurista dei diritti dei più fragili. Aveva 85 anni(Adnkronos) - Il giurista Paolo Cendon, tra i maggiori civilisti italiani e figura centrale nell'elaborazione giuridica dei diritti delle persone fragili, è morto oggi all'età di 85 anni nella clinica ... reggiotv.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.