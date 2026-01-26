Addio a Paolo Cendon giurista dei diritti dei più fragili Aveva 85 anni

È venuto a mancare Paolo Cendon, stimato giurista italiano conosciuto per il suo lavoro sui diritti delle persone fragili. Aveva 85 anni e si spegne nella clinica Salus di Trieste. Figura di rilievo nel campo del diritto civile, Cendon ha contribuito in modo significativo alla tutela dei soggetti più vulnerabili, lasciando un'importante eredità nel panorama giuridico nazionale.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.